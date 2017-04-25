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В Новосибирске прокуратура пресекла незаконный самозахват автопарковок

Происшествия

В ведомстве заявили, что совершению нарушений способствовало ненадлежащее выполнение мэрией Новосибирска задач, поставленных законом

Новосибирск, 25 апреля 2017, 14:02 — REGNUM  Прокуратура города Новосибирска пресекла очередные факты захвата автопарковок при бездействии компетентных органов, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Факты незаконной установки на автопарковках, являющихся частью обустройства автомобильных дорог общего пользования города, цепочных барьеров, выставления пластмассовых конусов и заградительных устройств были выявлены с февраля по апрель 2017 года.

Примером самозахвата автостоянок является улица Каинская, 1 (парковка ресторана «Хороший год»), на участке которой размещается шесть автомобилей, а также парковки по адресу ул. Урицкого, 12 (салон «Neil Room»).

После прокурорского вмешательства в центре города ликвидировано два незаконно установленных цепочных барьера, демонтирована будка охранника (ул. Советская, 32).

В отношении виновных в нарушении закона лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «умышленное создание помех в дорожном движении» (ст. 12.33 КоАП РФ), «самовольное занятие земельного участка» (ст. 7.1 КоАП РФ) и «самоуправство» (ст. 19.1 КоАП РФ). Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, объявлено предостережение. Прокурор города также установил, что совершению указанных нарушений способствовало ненадлежащее выполнение мэрией Новосибирска задач, поставленных законом. В связи с этим прокуратура в представлении потребовала от мэра города устранить допущенные нарушения закона, а также не допускать их впредь.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая платная автопарковка заработала в Новосибирске

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