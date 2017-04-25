Липецкая область: двух застрявших на высоте рабочих снимут альпинисты

Лебедянь, Липецкая область, , 13:09 — REGNUM В городе Лебедянь (Липецкая область) двоих рабочих, застрявших высоте на территории ОАО «ЭКЗ Лебедянский», будут спасать промышленные альпинисты, сообщил портал Gorod48.

Рабочие находятся на высоте примерно в 30 метров в строительной люльке на одной из опор здания. Чтобы снять их, спасатели сооружают веревочный мост. Ранее появившаяся информация о том, что спасатели будут использовать вертолет, не подтвердилась — это слишком опасно, так как воздушные потоки могут сорвать люльку.

«Готовятся простейшие подъемные механизмы для подачи рабочим средств спасения. Ведется оценка устойчивости конструкции, возможно, понадобятся работы по ее укреплению. Альпинисты уже преступили к работе. Все шансы благополучно завершить эту работу у нас есть. Сейчас проводится разведка с применением беспилотных летательных аппаратов. Для эвакуации рабочих потребуется ювелирная человеческая работа», — цитирует издание слова начальника «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области» Сергея Кузнецова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo. По данным МЧС, есть пострадавшие, но точной информации о них нет.

Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров. На складе, где обрушилась крыша, хранилась готовая продукция компании. Из-за ЧП разлилось несколько тонн сока, который сейчас течет по улицам города.

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