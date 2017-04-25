В Подмосковье обнаружена новая вспышка птичьего гриппа

Ногинск, Московская область, , 13:02 — REGNUM В Ногинском районе Московской области в личном подсобном хозяйстве жительницы деревни Починки выявлен новый очаг птичьего гриппа, сообщили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор начал проверки после сообщения о падеже 13 голов кур, содержавшихся в ЛПХ. В ходе лабораторных исследований был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц.

В настоящее время государственной ветеринарной службой Московской области проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий Трупы птиц уничтожены сжиганием.

Проводится дезинфекция хозяйственных помещений и инвентаря. В ближайших населенных пунктах проводятся подворные обходы для мониторинга возможного заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2−17 года очаг птичьего гриппа был обнаружен в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. На одном из предприятий в Березняках за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур. Из-за вспышки птичьего гриппа попали в больницы 14 человек.