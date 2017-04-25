На химзаводе в Узбекистане прошли тактические учения

Ташкент, , 12:57 — REGNUM В Узбекистане на химпредприятии «Максам-Чирчик» прошли показательные тактико-специальные учения по отработке действий руководства и спасательных формирований объекта по локализации и ликвидации аварии, связанной с выбросом аммиака в окружающую среду. Об этом сегодня, 25 апреля сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Цель учений — подготовка сотрудников предприятия к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом в окружающую среду сильнодействующего ядовитого вещества и организация взаимодействия со спасательными службами города Чирчика. Во время учений на практике были отработаны действия по эвакуации рабочих и служащих, а также незанятого населения, проживающего вблизи предприятия.

Напомним, в феврале 2014 года на химическом предприятии «Аммофос-Максам» в Алмалыке в результате взрыва на складе серной кислоты произошла утечка более 3 тысяч тонн химикатов. 540 тонн вредных веществ через грунтовые воды попали в соседний водный канал.