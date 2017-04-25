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В Екатеринбурге отравились студенты и сотрудники УрФУ

Происшествия

Закрыта столовая в здании УрФУ по улице Мира

Екатеринбург, 25 апреля 2017, 12:41 — REGNUM  В Уральском федеральном университете (УрФУ) с 18 по 25 апреля было зафиксировано 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников вуза. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Возбудителем инфекции стал норовирус, выявленный всех пострадавших. В ходе проверки санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства в университетской столовой находящейся в здании вуза по улице Мира, 19. Это касается и состояния помещений пищеблока, обработки кухонного инвентаря, а также несоответствующей гигиеническим нормативам готовой продукции.

В целях предотвращения новых случаев заболеваний, с 21 апреля надзорным ведомством было принято решение о временном закрытии столовой, а также направлены документы в суд для принятия решения о длительном приостановлении деятельности пищеблока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области случай массового заболевания был выявлен на спортивной базе «Автомобилист» в Курганово. Тогда в конце марта 2017 года с острой кишечной инфекцией было госпитализировано семь детей и взрослых, приехавших на спортивные сборы.

По данному факту была организована проверка и уже 20 апреля в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о том, что в спортивном комплексе были выявлены серьезные нарушения при организации питания. В связи с этим в отношении директора комплекса и обеспечивавшей питание организации были возбуждены административные дела.

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