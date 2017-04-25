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МИД Литвы: Самолет, нарушивший границы, не угрожал Белоруссии

Происшествия

Тем не менее, нарушения границ нельзя оправдывать, если они имеют место, сказал глава МИД Литвы

Вильнюс, 25 апреля 2017, 12:37 — REGNUM  Воздушное судно, пересекшее границу Белоруссии 19 апреля, не представляло угрозы, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Naviny.by.

Таким образом, в МИД Литвы ответили на протестную ноту Белоруссии, которую вручили литовскому послу. По словам Линкявичюса, самолет, нарушивший воздушные границы Белоруссии, был гражданским, следовательно, не имел возможности нанести урон интересам страны.

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«Однако, это совершенно не оправдывает нарушения воздушного пространства, если они действительно имеют место», — отметил глава литовского МИД.

Он добавил, что все детали произошедшего будут расследованы литовской стороной.

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Напомним, в воздушное пространство Белоруссии 19 апреля вторгся гражданский самолет с территории Литвы, находящийся под управлением гражданина Дании. По сообщениям СМИ, полет был запланирован как показательный для потенциального покупателя.

В ответ на происшествие Белоруссия пригрозила применить ВВС и ПВО, если подобное повторится.

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