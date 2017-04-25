Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое

Лебедянь, Липецкая область, , 12:19 — REGNUM Под завалами склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский», обрушившегося около 10:00 25 апреля в городе Лебедяни, по предварительным данным, могли находиться двое пострадавших, сообщает портал LipetskMedia.

Сейчас спасатели сообщают, что людей под завалами нет. Также нет угрозы местным жителям и рядом стоящим строениям.

По информации издания, также два работника застряли в кабине грузового лифта на высоте примерно 38 метров. Спуститься самостоятельно они не могут, их планируют эвакуировать на вертолете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo. По данным МЧС, есть пострадавшие, но точной информации о них нет.

Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров. На складе, где обрушилась крыша, хранилась готовая продукция компании. Из-за ЧП разлилось несколько тонн сока, который сейчас течет по улицам города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области обрушилась крыша склада компании «ЭКЗ Лебедянский»