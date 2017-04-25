Подозреваемый в убийстве гражданки РФ в США задержан

Сан-Франциско, США, , 12:15 — REGNUM В США сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве гражданки РФ Анны Репкиной, сообщает RT со ссылкой на Генконсульство России в Сан-Франциско.

Убийство произошло в штате Орегон. По предварительным данным, 27-летняя женщина могла погибнуть из-за бытовой ссоры.

Родственники погибшей уведомлены, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами.

«Подозреваемый задержан. Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу», — сказали в Генконсульстве РФ.

Ранее СМИ сообщили о гибели молодой женщины в американском штате Орегон. Она была найдена в труднодоступной местности в округе Бентон с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, погибшая гражданка РФ прилетела в Лос-Анджелес 1 марта. СМИ назвали и имя подозреваемого в убийстве — был задержан о 27-летний местный житель Уильям Харгроув.

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