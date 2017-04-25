На Урале завершены поиски сбежавших из интернатов детей

Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюменской области четыре дня разыскивали подростков, сбежавших из школы-интерната «Горизонт». Беглецы были обнаружены у родственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону.

Воспитанники школы-интерната 2002 и 2001 годов рождения сбежали из учреждения 20 апреля. Их обнаружили спустя четыре дня: одного в Тобольском, другого в Вагайском районах области. До мест проживания своих родственников ребята добирались на попутных машинах. За время отсутствия в интернате противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. В настоящее время подростки доставлены в Тюмень, с ними проводится профилактическая работа, после чего они будут переданы в школу-интернат.

Отметим, что основной контингент обучающихся в тюменской школе-интернате «Горизонт» — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Тогда как ранее ловили двух сбежавших подростков из школы-интерната Сургута для малолетних правонарушителей. Два воспитанника данного спецуреждения для малолетних преступников, 13 и 15 лет, сбежали 8 апреля во время спортивных соревнований. Один из них найден через 10 дней после побега дома, под диваном. Другого искали подольше, по месту проживания родителей — в Нижневартовске. Однако в квартире у них беглец не появился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД ХМАО. Его обнаружили на улице сотрудники патрульно-постовой службы, где все это время он находился со своими товарищами.

Напомним, в сургутской спецшколе для детей с девиантным поведением обучаются дети в возрасте 13−18 лет, осужденные за различные преступления. Данное учебно-воспитательное учреждение имеет давнюю дурную славу. В феврале 2017 года был арестован так называемый «смотрящий» за школой подросток, который подозревается в ряде преступлений.

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