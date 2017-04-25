Под Саратовом после нападения льва госпитализирован школьник

Саратов, , 11:47 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области 15-летний мальчик стал жертвой нападения льва. Хищник принадлежит местной жительнице, передают 25 апреля «Вести».

Как уточняют правоохранители, инцидент произошел вечером 24 апреля, когда 29-летняя женщина выгуливала льва на поводке. Хищник укусил подростка, в результате школьник был госпитализирован с травмами ягодиц, бедра и кисти.

Медики оценивают состояние школьника как «удовлетворительное». По факту происшествия ведется проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Троицка Челябинской области Александр Пермяков гулял по улицам в сопровождении молодого медведя, чем вызвал недовольство местных жителей. Горожане опасаются, что хищник, несмотря на намордник, может поранить кого-нибудь когтями.

В начале апреля глава города Александр Виноградов поручил начальнику полиции принять меры, в том числе провести с мужчиной разъяснительную беседу. К Пермякову медвежонок попал в январе — прежде он жил в Верхнем Уфалее, где хозяева плохо с ним обращались.

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