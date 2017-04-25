В Липецкой области обрушилась крыша склада компании «ЭКЗ Лебедянский»

Лебедянь, Липецкая область, , 11:44 — REGNUM В Липецкой области обрушилась кровля в одном из складских помещений компании ОАО «ЭКЗ Лебедянский», есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Инцидент произошел около 10:00 мск в Лебедяни. Уточняется, что площадь обрушения кровли составила 300 кв. м.

По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие, информация уточняется. На место происшествия выехали сотрудники МЧС РФ.

Уточняется, что помещение ОАО «ЭКЗ Лебедянский» принадлежит компании PepsiСo.

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