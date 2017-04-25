В Польше 18 граждан Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом
В Twitter МИД Белоруссии сообщается, что из Гродно за гражданами республики уже выехал новый автобус
Варшава, 25 апреля 2017, 11:37 — REGNUM В Польше произошло крупное ДТП с участием автобуса, пассажирами которого были граждане Белоруссии, сообщает МИД Белоруссии.
По данным польских СМИ, инцидент произошел в ночь на 25 апреля в районе местечка Завады (Лодзькое воеводство). Пострадали 18 человек, всего в автобусе был 41 пассажир.
В Twitter МИД Белоруссии сообщается, что из Гродно за гражданами республики уже выехал новый автобус. Пострадавших в ДТП осматривают медики, их, в случае необходимости, направляют в больницы.
Уточняется, что граждане Белоруссии с экскурсии в Прагу. Причины ДТП пока не известны, их устанавливает полиция.
По данным правоохранителей, водитель автобуса, улетевшего в кювет, был трезв.
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