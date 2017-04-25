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По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек

Происшествия

Возбуждено сразу восемь уголовных дел

Санкт-Петербург, 25 апреля 2017, 11:29 — REGNUM  Расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении воспитанника детского дома в Кировском районе Санкт-Петербурга привело к задержанию пяти подозреваемых. Жертвами педофилов в 2005—2010 годах стали как минимум четверо воспитанников детского дома, 1991−1995 годов рождения.

По ситуации в детдоме следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уже восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщило 25 апреля Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Максимальное наказание за такое преступление — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, на протяжении длительного времени в одном из детских домов Кировского района Петербурга злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника детдома, а также директор школы при детском доме.

«Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении уголовных дел в одно производство», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Кроме того, проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников этого детского дома, идет работа по установлению лиц, совершивших эти преступления.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу,

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге расследуют дело о сексуальном насилии в детдоме

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