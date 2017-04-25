У учеников гимназии Якутска, где нашли туберкулёз, положительна проба Манту

Якутск, , 11:33 — REGNUM В Якутской городской национальной гимназии, сотрудник которой 20 апреля был госпитализирован с открытой формой туберкулёза, у нескольких учеников оказалась положительной проба Манту. Этим детям будут проводить тест на диагностику туберкулёза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О результатах мониторинга News.Ykt.ru сообщили в НПЦ «Фтизиатрия». Дети, у которых пробы Манту оказались положительными, будут сдавать «Диаскинтест».

«Сейчас рано официально говорить о результатах пробы Манту, которую делали ученикам гимназии, — пояснила детский фтизиатр научно-практического центра Евдокия Лугинова. — Пока эти данные исследуются. Нужно понимать, что один лишь положительный результат пробы Манту ни о чем не говорит, требуются дополнительные анализы, обследования. Диагноз не ставится сразу. Дети с положительной пробой бывают во всех детсадах и школах, во многом это связано с ослабленным иммунитетом».

Специалист также подчеркнула, что положительная проба Манту может объясняться аллергической реакцией.

Учеников гимназии с положительными пробами Манту направят в тубдиспансеры для дальнейшего обследования. Им предстоит пройти углублённое комплексное обследование, которое включает в себя «Диаскинтест», рентген, сдачу анализов, в том числе биохимических, УЗИ внутренних органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, у одного из сотрудников Якутской национальной городской гимназии была обнаружена открытая форма туберкулёза. «Никто не знает, сколько времени он ходил по коридорам и распространял опасную болезнь среди школьников и коллектива», — переживали родители школьников.