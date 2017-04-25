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В Воронежской области подросток умер во время игры в футбол

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Михайловский, Воронежская область, 25 апреля 2017, 11:15 — REGNUM  14-летний подросток скончался во время игры в футбол на пришкольном стадионе в поселке Михайловский Панинского района Воронежской области вечером 24 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Как сообщается, накануне вечером школьники играли ф футбол на стадионе, расположенном на территории местной школы. Во время игры 14-летний подросток почувствовал себя плохо. Тренер немедленно вызвал скорую и сам попытался оказать юноше первую помощь, однако подросток скончался еще до прибытия врачей.

В связи со смертью подростка начата доследственная проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего, опрошены родственники, учащиеся и учителя школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Случаи гибели подростков и детей во время занятий спортом в последние годы не редки. Так, в сентябре 2016 года на уроке физкультуры скончался 15-летний ученик одной из подмосковных школ. Годом раньше в Белгороде на уроке физкультуры, во время забега на 300 метров, умерла 12-летняя девочка. В Воронеже в феврале 2015 года во время школьных занятий спортом умер восьмиклассник — у мальчика оторвался тромб.

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