Полиция занялась случаем нападения на темнокожих студентов в Мариуполе

Мариуполь, Украина, , 11:10 — REGNUM Информация о нападении радикалов из добровольческого подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на темнокожих студентов в Мариуполе 23 апреля будет проверена, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, в полиции также пройдет служебная проверка по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов в момент инцидента.

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Напомним, как передают СМИ, 23 апреля националисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на восьмерых темнокожих студентов на футбольном поле.

Инцидент произошел в Левобережном районе города во время игры в футбол, участие в котором принимали жители Мариуполя и восемь темнокожих студентов. Футбольное поле было расположено недалеко от базы полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Во время игры около 10 украинских националистов полка вышли с базы и потребовали, чтобы студенты покинули поле. Несмотря на то, что студенты выполнили просьбу и отправились в раздевалку, радикалы предприняли попытку их догнать. Темнокожим студентам пришлось спасаться бегством.

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