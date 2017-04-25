Вторник, 25 Апреля 2017 года
12:40:03 МСК

Полиция занялась случаем нападения на темнокожих студентов в Мариуполе

Происшествия

Сотрудники полиции уточнят все детали происшествия

Мариуполь, Украина, 25 апреля 2017, 11:10 — REGNUM  Информация о нападении радикалов из добровольческого подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на темнокожих студентов в Мариуполе 23 апреля будет проверена, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, в полиции также пройдет служебная проверка по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов в момент инцидента.

Читайте также: Украинский вице-премьер назвал число безработных на Украине

Напомним, как передают СМИ, 23 апреля националисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на восьмерых темнокожих студентов на футбольном поле.

Инцидент произошел в Левобережном районе города во время игры в футбол, участие в котором принимали жители Мариуполя и восемь темнокожих студентов. Футбольное поле было расположено недалеко от базы полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: У посольства Литвы в Киеве обнаружена дымовая шашка

Во время игры около 10 украинских националистов полка вышли с базы и потребовали, чтобы студенты покинули поле. Несмотря на то, что студенты выполнили просьбу и отправились в раздевалку, радикалы предприняли попытку их догнать. Темнокожим студентам пришлось спасаться бегством.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы из группировки «Азов» разрисовали российский банк в Одессе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДля Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: почётный караул у Вечного огня в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Кадровая перезагрузка в мэрии Уфы: трое уволенных замов и новый «кадровик»
УфаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
ещё главное