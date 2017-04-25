Ветерану ФСБ Ганиеву оказывается необходимая медпомощь — Минздрав Сахалина

Южно-Сахалинск, , 10:57 — REGNUM Ветерану ФСБ и участнику боевых действий в Чечне Ринату Ганиеву оказывается вся необходимая медицинская помощь. Министерство здравоохранения Сахалинской области ведет переговоры с федеральными медицинскими центрами в Хабаровске и Новосибирске о транспортировке больного, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«С начала госпитализации в медицинское учреждение пациенту были проведены все диагностические и лечебные процедуры. Учитывая тяжесть состояния больного и необходимость в высокотехнологичном лечении кардиологического профиля, рассматриваются возможности транспортировки пациента в федеральные медицинские центры Хабаровска и Новосибирска. Соответствующие запросы были своевременно направлены в научные центры, и сейчас ожидается ответ. Мониторинг состояния пациента осуществляется в круглосуточном режиме. Тактика лечения отрабатывается со специалистами федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Хабаровска», — сообщила представитель Минздрава Сахалинской области Ксения Сахарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля ветеран ФСБ, участник боевых действий в Чечне, подполковник запаса Ринат Ганиев был госптализирован в областную больницу в Южно-Сахалинске. Ему поставили диагноз «расслоение аорты».

Помочь ветерану могут только на материке, в Новосибирске или Хабаровске, в специализированных центрах.

Товарищи Рината Ганиева, члены общественных организаций «Боевое братство» и «Опора России» сочли, что медицинский персонал проявляет недостаточно внимания к их другу — родным подполковника в Москве не были своевременно предоставлены документы для проведения консультаций в московских клиниках, персонал сахалинской больницы ссылался на то, что соответствующий сотрудник на выходном.

Когда члены организаций «Опора России» и «Боевое братство» связались с министром здравоохранения области Алексеем Паком, тот тоже не смог помочь. «Он нам ответил, что у него совещание. Получается, что министру здравоохранения какое-то совещание важнее жизни простого жителя области?!» — возмущены товарищи подполковника Ганиева.

Они подняли тревогу, направили экстренное сообщение в приемную президента России Владимира Путина, в Государственную думу РФ и в адрес губернатора Сахалина Олега Кожемяко с просьбой принять экстренные меры.

«Губернатору известно о ситуации. Разумеется, мы не останемся в стороне. И дело не в том, заслуженный человек или нет, любой пациент должен получить положенную по закону помощь», — прокомментировала ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Сахалина Наталья Девятайкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году губернатор Сахалина поднял по тревоге федеральные медицнские службы, МЧС и добился экстренной эвакуации из Вьетнама маленького жителя города Невельска Виталия Кима. Мальчика эвакуировали спецбортом МЧС, в полете его сопровождали две бригады врачей — реаниматологов. Ребенок был доставлен в Москву и прооперирован в Российской детской клинической больнице.