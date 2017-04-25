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30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Происшествия

В Зайцево в ДНР сгорели хозяйственные постройки, в ЛНР было обстреляно одно село

Война
Иллюстрация: Elitefon.ru
Война

Донецк, 25 апреля 2017, 10:30 — REGNUM  За прошедшие сутки в ЛНР украинские силовики стреляли один раз, в ДНР — 30 раз, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили один раз режим тишины. Украинская армия обстреляла село Сокольники из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 30 раз. Под огнем оказались 12 населенных пунктов.

Также из-за обстрелов в Зайцево сгорели несколько хозяйственных построек.

«Штаб АТО» зафиксировал 21 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков, Троицкого, Новоалександровки.

Напомним, военное противостояние независимых республик в Донбассе и Украины продолжается с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения, Киев отказывается начать развод сил, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2017 года началось обострение конфликта, когда ВСУ стали чаще предпринимать попытки захвата позиций ополченцев, а радикалы и Киев объявили блокаду республикам.

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