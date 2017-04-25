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В Новгородской области от укусов клещей пострадали 69 человек

Происшествия

Численность клещей в регионе меньше, чем в апреле 2016 года

Клещ
makamuki0
Клещ

Великий Новгород, 25 апреля 2017, 09:45 — REGNUM  По данным на 24 апреля, в Новгородской области за помощью к медикам обратились 69 человек, пострадавших от укусов клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новгородской области, среди пострадавших — 20 детей.

Это меньше, чем в 2016 году, когда на эту же дату в регионе было зарегистрировано 226 укушенных клещами.

По данным энтомологических наблюдений, численность клещей во второй декаде апреля 2017 года составляла четыре экземпляра на 1 км пути (в 2016 году было 7 экземпляров).

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита пострадавшим необходимо обращаться в травмпункт Великого Новгорода, а в районах — в приёмные покои и хирургические отделения ЦРБ.

Отметим, что еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, новгородские эпидемиологи начали с 16 марта во всех районах области.

В 2016 году от укусов клещей в Новгородской области пострадали 3922 человека, было зарегистрировано 42 случая клещевого боррелиоза и четыре случая клещевого вирусного энцефалита.

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