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Три женщины погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Петербургом

Происшествия

Легковой автомобиль оказался на встречной полосе

Смертельная авария на Колпинском шоссе (скриншот группы «ДТП и ЧП")
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Смертельная авария на Колпинском шоссе (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 25 апреля 2017, 09:40 — REGNUM  Авария на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге унесла жизни трех женщин, сидевших на пассажирских сидениях автомобиля Peugeot, врезавшегося в грузовик марки Mercedes. Об этом сегодня, 25 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на Колпинском шоссе в Пушкинском районе около 6:20, не доезжая 150 метров до Московского шоссе.

«Водитель Peugeot по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — сообщили в дорожной полиции.

Обоими транспортными средствами управляли мужчины.

В результате аварии на месте погибли три пассажирки легковой машины, водитель Peugeot госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, проезжавших ранним утром по Колпинскому шоссе, причиной трагедии мог стать гололед или влажность на дороге. Многие автовладельцы в Петербурге успели «переобуть» свои автомобили в летние шины, однако погодные условия в нынешнем апреле оказались, скорее, зимними.

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