В лобовом ДТП в Кении погибли не менее 27 человек
Автобус шел в Момбасу
Найроби, 25 апреля 2017, 09:35 — REGNUM Жертвами ДТП в Кении стали не менее 27 человек, сообщает Associated Press.
Люди погибли в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса — на одном из участков дороги между кенийской столицей и городом Момбаса. Автобус шел в Момбасу, грузовой автомобиль — в направлении Найроби.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на полосу встречного движения с целью обгона нескольких автомобилей.
Уточняется, что в Кении каждый год в дорожно-транспортных происшествиях погибает порядка трех тысяч человек.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупное ДТП в Кении произошло в декабре 2016 года, когда погибли 40 человек. Автоцистерна столкнулась с несколькими автомобилями, в результате прогремел мощный взрыв.
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