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В лобовом ДТП в Кении погибли не менее 27 человек

Происшествия

Автобус шел в Момбасу

Найроби, 25 апреля 2017, 09:35 — REGNUM  Жертвами ДТП в Кении стали не менее 27 человек, сообщает Associated Press.

Люди погибли в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса — на одном из участков дороги между кенийской столицей и городом Момбаса. Автобус шел в Момбасу, грузовой автомобиль — в направлении Найроби.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на полосу встречного движения с целью обгона нескольких автомобилей.

Уточняется, что в Кении каждый год в дорожно-транспортных происшествиях погибает порядка трех тысяч человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупное ДТП в Кении произошло в декабре 2016 года, когда погибли 40 человек. Автоцистерна столкнулась с несколькими автомобилями, в результате прогремел мощный взрыв.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв автокатастрофы в Кении возросло до 40 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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