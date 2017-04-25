В Пакистане микроавтобус подорвался на мине

Пешавар, Пакистан, , 09:29 — REGNUM В Пакистане жертвами взрыва заложенной у дороги мины стали по меньшей мере десять человек — пассажиров микроавтобуса, сообщает Reuters.

По данным полиции, восемь человек получили ранения. Автобус подорвался на мине в Регионе Федерально управляемых племенных территорий, самом неспокойном регионе Пакистана.

В числе погибших — женщина и ребенок. Представитель агентства Федерально управляемых племенных территорий (FATA) Шахид Али Хан (Shahid Ali Khan) заявил, что взрыв дистанционно управляемой мины произошел в тот момент, когда пассажиры шли к автобусу.

Уточняется, что в автобусе находились переписчики — они проводили первую за последние 19 лет перепись населения. Микроавтобус направлялся из Годара в Садда.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за произошедшее.