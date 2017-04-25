В Пакистане микроавтобус подорвался на мине
Автобус подорвался на мине в Регионе Федерально управляемых племенных территорий, самом неспокойном регионе Пакистана
Пешавар, Пакистан, 25 апреля 2017, 09:29 — REGNUM В Пакистане жертвами взрыва заложенной у дороги мины стали по меньшей мере десять человек — пассажиров микроавтобуса, сообщает Reuters.
По данным полиции, восемь человек получили ранения. Автобус подорвался на мине в Регионе Федерально управляемых племенных территорий, самом неспокойном регионе Пакистана.
В числе погибших — женщина и ребенок. Представитель агентства Федерально управляемых племенных территорий (FATA) Шахид Али Хан (Shahid Ali Khan) заявил, что взрыв дистанционно управляемой мины произошел в тот момент, когда пассажиры шли к автобусу.
Уточняется, что в автобусе находились переписчики — они проводили первую за последние 19 лет перепись населения. Микроавтобус направлялся из Годара в Садда.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.