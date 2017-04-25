В КНР телеведущего ударило молнией в ходе прямого эфира

Далянь, Китай, , 09:24 — REGNUM Ведущий китайского телеканала Dalian TV, рассказывающий о погоде в прямом эфире, был поражен разрядом атмосферного электричества. Об этом сообщает газета South China Morning Post, видео инцидента опубликовано на канале издания «Жэньминь жибао» в Youtube.

Лу Сяодун вел репортаж из города Далянь на северо-востоке Китая, находясь на улице под дождем. Во время эфира произошла яркая вспышка, после чего диктор вскрикнул и выронил зонт.

«Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта», — пояснил позже ведущий. По его словам, разряд молнии был, по всей видимости, не очень сильным.

Попадания молнии в людей не всегда заканчиваются столь благополучно. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Канберре (Австралия) электрическим разрядом поразило вратаря малайзийского клуба «Мелака Юнайтед» Стефана Петровски. 18-летний футболист был госпитализирован и позже скончался. Травмы получил и другой участник команды.

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