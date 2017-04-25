Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:35:59 МСК

В США впервые за 17 лет исполнили два смертных приговора

Происшествия

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в 120 северо-восточнее города Литл-Рок (штат Арканзас)

Литл-Рок, США, 25 апреля 2017, 08:44 — REGNUM  В США впервые с 2000 года в один день исполнены два смертных приговора — смертельные инъекции были введены в тюрьме штата Арканзас Джеку Джонсу и Марселю Уильямсу, сообщает Associated Press.

52-летний Джонс был приговорен к смертной казни в 1996 году за изнасилование и убийство женщины, также он пытался убить ее 11-летнюю дочь. Аналогичное преступление он совершил и в штате Флорида.

45-летнему Уильямсу был вынесен смертный приговор годом позже также за убийство женщины и похищение и надругательства над еще двумя жертвами. Джонсу ввели смертельную инъекцию в 19:20 по местному времени (3:20 мск 25 апреля), Марселю Уильямсу — в 22:33 по местному времени (6:33 мск 25 апреля).

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в 120 северо-восточнее города Литл-Рок (штат Арканзас). Отмечается, что адвокаты Уильямса просили об отсрочке — в тюрьме он набрал лишний вес и это могло затруднить действие смертельной инъекции. Судья удовлетворил ходатайство, однако час спустя отменил свое решение.

Смертные казни были возобновлены в Арканзасе после 12-летнего перерыв, такое решение в феврале 2017 года принял Верховный суд штата. Губернатор штата Аса Хатчинсон постановил исполнить в апреле восемь смертных приговоров, спешка связана со сроком действия смертельного препарата: полученные штатом препараты для инъекций годны до августа 2018 года.

Всего в США смертная казнь разрешена в 31 штате. По состоянию на октябрь 2016 года исполнения смертного приговора ожидали 2,902 тыс. человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отмена моратория на смертную казнь: за и против
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное