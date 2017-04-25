В США впервые за 17 лет исполнили два смертных приговора

Литл-Рок, США, , 08:44 — REGNUM В США впервые с 2000 года в один день исполнены два смертных приговора — смертельные инъекции были введены в тюрьме штата Арканзас Джеку Джонсу и Марселю Уильямсу, сообщает Associated Press.

52-летний Джонс был приговорен к смертной казни в 1996 году за изнасилование и убийство женщины, также он пытался убить ее 11-летнюю дочь. Аналогичное преступление он совершил и в штате Флорида.

45-летнему Уильямсу был вынесен смертный приговор годом позже также за убийство женщины и похищение и надругательства над еще двумя жертвами. Джонсу ввели смертельную инъекцию в 19:20 по местному времени (3:20 мск 25 апреля), Марселю Уильямсу — в 22:33 по местному времени (6:33 мск 25 апреля).

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в 120 северо-восточнее города Литл-Рок (штат Арканзас). Отмечается, что адвокаты Уильямса просили об отсрочке — в тюрьме он набрал лишний вес и это могло затруднить действие смертельной инъекции. Судья удовлетворил ходатайство, однако час спустя отменил свое решение.

Смертные казни были возобновлены в Арканзасе после 12-летнего перерыв, такое решение в феврале 2017 года принял Верховный суд штата. Губернатор штата Аса Хатчинсон постановил исполнить в апреле восемь смертных приговоров, спешка связана со сроком действия смертельного препарата: полученные штатом препараты для инъекций годны до августа 2018 года.

Всего в США смертная казнь разрешена в 31 штате. По состоянию на октябрь 2016 года исполнения смертного приговора ожидали 2,902 тыс. человек.