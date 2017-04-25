После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших

Махачкала, , 08:38 — REGNUM Трое раненых при взрыве гранаты в Дагестане, получившие наиболее серьезные ранения, вечером 24 апреля были доставлены вертолетом Росгвардии в сопровождении медиков данного ведомства из села Агвали в Махачкалу. У двоих пострадавших черепно-мозговые травмы, один получил ранение грудной клетки. Их состояние вызывает особое опасение врачей.

В Дагестан для помощи пострадавшим при взрыве гранаты в компьютерном салоне прибыл главный детский хирург Минздрава РФ Алексей Подкаменев. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой он и заведующий отделением реанимации-анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Евгений Фелькер будут помогать дагестанским врачам оказывать помощь пострадавшим от взрыва. Об этом ИА REGNUM 25 апреля сообщили в ведомстве.

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Напомним, взрыв в компьютерном зале селения Агвали Цумадинского района произошел вчера, 24 апреля, около 14:00. Как было установлено взорвалась граната, которую принес в клуб подросток. При взрыве погиб один ребенок, получили ранения 10 человек. Из них четверо — школьники, шесть — студенты.

Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело по факту взрыва по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».