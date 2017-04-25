Вторник, 25 Апреля 2017 года
08:03:57 МСК

Мосты затоплены, сёла отрезаны: В Свердловской области начались паводки

Происшествия

На многих реках западной части региона по-прежнему сохраняется лёд

Екатеринбург, 25 апреля 2017, 07:36 — REGNUM  В Свердловской области началось вскрытие бассейнов рек Ница, Сосьва, Тавда, Тура и Уфа, а также участков Чусовой. При этом на многих реках западной части региона сохраняется лёд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Специалисты управления оценивают паводковую обстановку, как стабильную. На данный момент, прогнозируемо в зону подтопления попали 12 низководных мостов. Ещё один мост у села Яр в Талицком городском округе разобран на период половодья. После схода льда сотрудники МЧС наладят лодочные переправы.

Также на данный момент ограничено автосообщение с 31 населённым пунктом, при этом в них есть всё необходимое для жизнеобеспечения: запас продуктов, медикаментов, телефонная связь. Также в населённых пунктах организованы работы пожарных дружин. Подтопленных домов и придомовых территорий на данный момент не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по прогнозам специалистов в Свердловской области паводок будет на 37% превышать среднемноголетнюю величину и это на 2% больше, чем в 2016 году. Предполагалось, что паводки начнутся с 10 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области ожидаются сильные паводки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
ВашингтонСША Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное