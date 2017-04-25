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На Камчатке ищут мужчину, стрелявшего в ребенка из пневматики

Происшествия

СКР начал проверку по факту хулиганства

Петропавловск-Камчатский, 25 апреля 2017, 07:27 — REGNUM  На Камчатке неизвестный открыл стрельбу из автомобиля из пневматического оружия в сторону 11-летней девочки. Сейчас правоохранительные органы ищут машину, на которой, предположительно, скрылся хулиган. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном управлении СКР, по факту хулиганства начата доследственная проверка.

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Заявление о произошедшем в правоохранительные органы написала мать школьницы. Она рассказала, что девочка возвращалась домой, а рядом с подъездом стояла неизвестная машина.

«Со слов девочки, находясь возле своего подъезда дома в городе Петропавловске-Камчатском, она заметила автомобиль, из приоткрытого окна которого торчал предмет, похожий на пневматический пистолет. Испугавшись, девочка забежала в подъезд, после чего услышала хлопок, похожий на выстрел. О происшедшем девочка сообщила своей маме», — сообщили в СКР.

Следователи и эксперты уже побывали на месте. Возле подъезда они нашли шарик, визуально похожий на пулю от пневматического пистолета. Проверка продолжается.

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Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и обсуждается пользователями социальных сетей. Люди предлагают помочь следствию и ищут водителей, проезжавших в районе происшествия во время, когда все произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мужчина избил подростка, который случайно попал снежком в его автомобиль. Со слов 14-летнего, они с товарищем играли в снежки возле одного из домов и случайно попали комком в проезжающий внедорожник. Из машины вышел мужчина, схватил одной рукой подростка, а другой нанес ему несколько ударов по лицу.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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