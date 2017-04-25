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Четверо подростков погибли в автокатастрофе в Джорджии

Происшествия

Автомобиль «Линкольн Навигатор», на котором ехали подростки, столкнулся с трактором

Атланта, США, 25 апреля 2017, 05:53 — REGNUM  В результате автокатастрофы в Джорджии погибло четверо несовершеннолетних, еще один получил ранения, передает Associated Press.

Автокатастрофа произошла в округе Фултон. Автомобиль «Линкольн Навигатор», на котором ехали подростки, четверо юношей и девушка, столкнулся с трактором.

Юноши погибли, девушка осталась жива. Водитель трактора получил легкие ранения.

Известно, что погибшие являлись школьниками средней школы Лангстон Хьюз.

Причина аварии пока не установлена, ведется следствие.

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