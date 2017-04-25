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В американском штате Орегон убита гражданка России

Происшествия

Тело женщины с огнестрельным ранением было обнаружено в труднодоступной местности в округе Бентон

Сейлем, США, 25 апреля 2017, 04:52 — REGNUM  В американском штате Орегон была найдена мёртвой 27-летняя гражданка России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти округа Бентон.

На минувшей неделе в труднодоступной местности в Орегоне было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

«Женщина была застрелена в голову сзади, как это бывает при казни», — заявила помощник прокурора округа Эми Матуско.

Позднее было установлено, что погибшей является гражданка России Анна Репкина. По предварительным данным, женщина прилетела в Лос-Анджелес 1 марта.

Сообщается, что по подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув.

Официального подтверждения этой информации от российских властей на данный момент не поступало.

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