В Благовещенске из-за пожара в жилом доме эвакуированы 80 человек

Благовещенск, , 04:34 — REGNUM В городе Благовещенске Амурской области из-за пожара были эвакуированы жильцы 12-этажного дома. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Уточняется, что пожар произошёл в ночь на 25 апреля в доме, расположенном на улице Горького.

«На момент прибытия пожарных на 12 этаже наблюдалось горение электрощитовой. В течении пяти минут горение локализовали, ещё через шесть минут ликвидировали открытое горение,» — сообщили в ведомстве.

Пожарными было спасено 12 человек, в том числе трое детей. Из здания эвакуировали 79 человек, из них 15 детей.

Отмечается, что огнём оказалась повреждена электрощитовая шахта со второго по 12 этаж, уничтожено электрооборудование на площади 40 кв. м, повреждены электрощитовые на площади 20 кв. м, закопчены общие коридоры подъезда на площади 100 кв.м.

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