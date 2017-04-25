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Землетрясение в Чили: жертв нет

Происшествия

Землетрясене магнитудой 6,7 баллов произошло к западу от Вальпараисо

Сантьяго, 25 апреля 2017, 04:27 — REGNUM  В результате сильного землетрясения в Чили произошли оползни, повреждены некоторые здания, а также возникли проблемы с электроснабжением, однако человеческих жертв удалось избежать, передает Reuters.

По словам министра внутренних дел Марио Фернандеса, «в целом ситуация вполне нормальная, учитывая интенсивность землетрясения».

Президент Чили Мишель Бачелет также подтвердил, что «пока не было человеческих потерь и серьезного ущерба».

В столице Чили, Сантьяго, наиболее острая фаза землетрясения продолжалась 30 секунд, в течение которых раскачивались офисные здания в центре города, но обрушения не произошло.

Была проведена эвакуация людей из района побережья в Вальпараисо, наиболее близко расположенного к эпицентру подземных толчков из-за угрозы цунами.

Известно, что землетрясение привело к перебоям электроснабжения, в результате которых был остановлен нефтеперерабатывающий завод Аконкагуа. Медные шахты компаний Codelco и Anglo American не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на западном побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 137 км от Сантьяго и в 35 км к западу от прибрежного города Вальпараисо.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение в Чили: магнитуда 6,7

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