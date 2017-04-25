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Голодовка дольщиков зачистила ряды «ЕР» в гордуме Благовещенска

Происшествия

Один из учредителей «Городка» уже лишился партбилета и ждёт уголовного преследования?

Благовещенск, 25 апреля 2017, 03:59 — REGNUM  Депутат городской Думы Благовещенска Галихан Оспанов, а в прошлом один из учредителей обанкротившейся компании «Городок», подал заявление о досрочном сложении полномочий. Указанный жест последовал за публикациями, в том числе ИА REGNUM об обманутых дольщиках строительной фирмы и затянувшейся проверке в отношении Оспанова и предпринимателя Виктора Лабушева.

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Заявление о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы Благовещенска будет рассмотрено в четверг, 27 апреля. Известно также, что после 10 лет привязки к «Единой России» Галихан Оспанов был исключён из партии.

Бывший единоросс, а вскоре и бывший депутат городской Думы Благовещенска, являлся учредителем обанкротившейся строительной фирмы «Городок», которая оставила после себя несколько жилых домов-долгостроев. В отношении Оспанова и другого учредителя Виктора Лабушева на протяжении длительного времени ведётся проверка.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM представитель обманутых дольщиков Марина Искендерова поделилась сомнениями относительно того, что и Оспанов, и Лабушев когда-нибудь будут привлечены к уголовной ответственности.

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Тем временем два уголовных дела расследуются в отношении гендиректора «Городка» Анатолия Попова. Под домашним арестом находится ещё один учредитель фирмы Александр Сакания — бывший депутат гордумы Благовещенска, выгнанный из рядов «Единой России».

Согласно декларационной кампании 2015 года, Александр Сакания обнародовал доход более чем в полмиллиона рублей, Галихан Оспанов — 276 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с фирмой в 2013 и 2014 годах и не могли представить, что в 2017 году будут пикетировать приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, Генпрокуратуру РФ и Минстрой РФ в надежде повлиять на ход строительства долгостроев обанкротившего «Городка». После акций пикетчиков и трёхдневной голодовки на призывы людей отозвались и в Генпрокуратуре РФ, и в правительстве Амурской области. Власти региона утверждают, что для достройки объекта нашли инвесторов, работы ведутся.

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