В Мексике неизвестные угнали грузовик с радиоактивными материалами
Тревога объявлена на территории девяти штатов
Мехико, 25 апреля 2017, 03:26 — REGNUM В девяти регионах Мексики объявлена тревога в связи с кражей неизвестными контейнера с радиоактивными материалами, передаёт агентство Reuters.Как сообщили в управлении гражданской обороны страны, автомобиль, в котором находился контейнер, был угнан в муниципалитете Сан-Педро-Тлакепаке в штате Халиско.
Поиски ведутся также на территории штатов Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан Сан Луис Потоси, Дуранго и Закатекас.
Подчёркивается, что источник радиации в случае извлечения его из контейнера может представлять серьёзную опасность для здоровья. Власти призывают соблюдать меры предосторожности при его обнаружении.
Отметим, что это уже не первый случай хищения радиоактивных веществ в Мексике с начала текущего года. В середине февраля власти страны объявляли тревогу на территории шести штатов в связи с кражей контейнера с радиоактивными материалами. Схожий инцидент имел место также в августе 2016 года.
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