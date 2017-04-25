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В Мексике неизвестные угнали грузовик с радиоактивными материалами

Происшествия

Тревога объявлена на территории девяти штатов

Мехико, 25 апреля 2017, 03:26 — REGNUM  В девяти регионах Мексики объявлена тревога в связи с кражей неизвестными контейнера с радиоактивными материалами, передаёт агентство Reuters.

Как сообщили в управлении гражданской обороны страны, автомобиль, в котором находился контейнер, был угнан в муниципалитете Сан-Педро-Тлакепаке в штате Халиско.

Поиски ведутся также на территории штатов Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан Сан Луис Потоси, Дуранго и Закатекас.

Подчёркивается, что источник радиации в случае извлечения его из контейнера может представлять серьёзную опасность для здоровья. Власти призывают соблюдать меры предосторожности при его обнаружении.

Отметим, что это уже не первый случай хищения радиоактивных веществ в Мексике с начала текущего года. В середине февраля власти страны объявляли тревогу на территории шести штатов в связи с кражей контейнера с радиоактивными материалами. Схожий инцидент имел место также в августе 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В шести штатах Мексики объявлена тревога из-за кражи радиоактивных веществ

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