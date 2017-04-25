Электроснабжение большинства районов Луганска восстановлено

Луганск, , 02:21 — REGNUM Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска, прерванное в ночь на 25 апреля, передаёт «Луганскинформцентр».

«Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы республики менее чем через час после отключения. По состоянию на 01:00 электричества нет только на южных кварталах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным региональных властей, в городах и районах ЛНР подача электроэнергии потребителям не прерывалась. В течение непродолжительного времени были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

Напомним, столица ЛНР около полуночи оказалась полностью обесточена. Вероятной причиной этого называлось отключение электроснабжения украинской стороной. Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее гендиректор ООО «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай сообщил, что Украина намерена в полночь 25 апреля отключить от электроснабжения территорию Луганской Народной Республики. По его словам, такое решение приняли Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие «Энергорынок» из-за задолженностей по оплате.

И.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявлял, что власти республики готовы к прекращению электроснабжения со стороны Украины. «Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет», — заверил он.

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