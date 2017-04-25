Подросток получил ранения из пневматики на западе Москвы

Москва, , 01:51 — REGNUM Полиция в Москве проводит проверку по факту травмирования подростка из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Проводится проверка по факту получения подростком на западе Москвы травмы, предположительно, в результате неосторожного обращения с пневматическим пистолетом», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что информация об инциденте поступила в дежурную часть вечером 24 апреля, около 21:18 мск.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе.

Между тем, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает что вызов поступил с улицы Веерной. Со слов обратившихся, подросток вернулся домой уже с ранениями от пневматического пистолета.

«В него якобы стрелял другой подросток. От госпитализации пострадавший отказался», — уточнил собеседник агентства.

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