Землетрясение в Чили: магнитуда 6,7

Сантьяго, , 01:31 — REGNUM На западном побережье Чили произошло мощное землетрясение — магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 6,7, передает Reuters.

По информации Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к западу от прибрежного города Вальпараисо на глубине 33 километра ниже морского дна. Магнитуда толчков оценивается в 6,6 — 6,8 баллов.

Ощутимые толчки были зафиксированы в Сантьяго. По словам свидетелей, в столице в результате землетрясения повреждены здания и объекты инфраструктуры.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения пока нет.

Землетрясение магнитудой 6,7 баллов считается сильным и способно нанести значительный ущерб. Так, разрушительное землетрясение в центральной Италии, которое произошло 24 октября 2016 года и в результате которого погибло 297 человек, имело магнитуду менее 5 баллов.

При этом предыдущее сильное землетрясение в Чили произошло всего два дня назад, 23 апреля. Его магнитуда составила 5,9.

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