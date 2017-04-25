Угроза на концерте «Машины времени» в Нижнем Новгороде оказалась ложной

Нижний Новгород, , 00:34 — REGNUM Сотрудники полиции обследовали здание ДК «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где проходил концерт группы «Машина Времени», и не обнаружили никаких опасных предметов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Информация анонимного источника, который по телефону сообщил о подозрительном предмете, не подтвердилась», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после завершения проверки концерт был продолжен.

Напомним, вечером 24 апреля в здании Дома культуры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где выступала группа «Машина времени», была проведена эвакуация.

В месту прибыли сотрудники экстренных служб. Сообщалось, что правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе в здании.

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