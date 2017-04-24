ЛНР: на месте подрыва автомобиля ОБЕС обнаружены еще две мины

Луганск, , 22:53 — REGNUM В ходе детального обследования территории рядом с местом подрыва автомобиля наблюдательной миссии ОБСЕ саперы Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили еще две мины и растяжку. Снаряды были обезврежены. Об этом сообщил официальный представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня в ходе работы по инженерной разведке местности, на которой 23 апреля 2017 года был подорван автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая «лежка», с которого диверсанты выслеживали, и наблюдали и подрывом экипажа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Во время отхода диверсанты так же оставили после себя растяжку с использованием (гранаты) РГД-5 и вещественные доказательства своего присутствия на пункте наблюдения.

Кроме того, во время осмотра дороги, по которой перемещалась машина ОБСЕ, саперами с использованием средств инженерной разведки были обнаружены еще две (противотанковые) мины ТМ-62, которые по счастливой случайности не детонировали 23 апреля.

При разминировании установленных мин путем подрыва одна из мин не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку, аналогичную той, что получилась в результате подрыва мины 23 апреля», — сказал Андрей Марочко.

Все это дает основание говорить о том, что к теракту имела отношение одна и та же группа украинских диверсантов. Проникнуть на территорию, где произошла трагедия 23 апреля (во время взрыва машины один человек погиб и двое были ранены) ей не составило труда. Село Пришиб, рядом с которым произошел подрыв машины с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находится всего в двух километрах от места расположения украинских войск.