Несколько десятков человек атаковали автомобиль инкассации в Парагвае

Асунсьон, , 22:18 — REGNUM Десятки человек, вооруженных автоматическим оружием, напали на автомобиль инкассации в Парагвае и похитили крупную сумму денег, 24 апреля сообщает Associated Press.

Нападение на автомобиль инкассации компании «Просегур» произошло утром 24 апреля и продолжалось около трех часов, заявил представитель полиции Парагвая Анибал Лима.

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По крайней мере один полицейский убит, трое гражданских лиц получили ранения, несколько автомобилей были сожжены.

Точная сумма похищенных средств пока не установлена, злоумышленники использовали взрывное устройство, чтобы вскрыть бронированную дверь автомобиля. Сотрудники полиции считают, что нападавшие скрылись в направлении Бразилии.

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По данным правоохранительных органов, от 50 до 80 человек принимали участие в нападении в приграничном городе Сьюдад-дель-Эсте. Злоумышленники скрылись на лодке.

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