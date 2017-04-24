«Огонь шёл к нефтебазе»: Урал охватили лесные пожары

Екатеринбург, , 21:47 — REGNUM В Свердловской области с 13 апреля произошло 40 природных пожаров. Из них половина пришлась на 22 и 23 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте лесного хозяйства.

Всего огнём было охвачено 417 гектаров. По данным МЧС, особый противопожарный режим был введён в Березовском городском округе, а также в Галкинском и Восточном сельских поселениях Камышловского муниципального района.

Как сообщает телеканал ОТВ, самый крупный пожар произошёл в районе посёлка Большое Седельниково. Горела сухая трава. Распространению пламени способствовал сильный порывистый ветер. Огонь неумолимо приближался к находящейся поблизости нефтебазе. Но благодаря подмоге со стороны пожарных из других территорий области пожар удалось одолеть.

По данным на утро понедельника, 24 апреля, действующих природных пожаров в регионе уже не было. Отметим, в ближайшее время они вряд ли ожидаются: во многих местностях региона днём начались проливные дожди. Впрочем, в среду, 26 апреля, осадки прекратятся. В департаменте лесного хозяйства напоминают, что до 90% лесных пожаров возникают по вине человека, и просят свердловчан не жечь сухую траву на полях. Также сотрудники ведомства призывают воздержаться от разведения костров.