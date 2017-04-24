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Антитеррор по-нижегородски: полиция прервала концерт «Машины времени»

Происшествия

Здание, где планировалось проведение мероприятия, обследуют кинологи с собаками

Нижний Новгород, 24 апреля 2017, 21:46 — REGNUM  В Нижнем Новгороде по неизвестной причине прерван концерт группы «Машина времени». К зданию ДК ГАЗ, в котором проходит мероприятие, стянуты службы экстренного реагирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время посетителей мероприятия вывели на улицу, не дав даже одеться. Здание ДК обследуют кинологи с собаками.

Информация о причинах принятия экстренных мер уточняется. Пока не ясно, будет ли концерт продолжен. Посетители не расходятся, ожидая окончания проверки.

По предварительной версии, правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе в здании.

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