Антитеррор по-нижегородски: полиция прервала концерт «Машины времени»
Здание, где планировалось проведение мероприятия, обследуют кинологи с собаками
Нижний Новгород, 24 апреля 2017, 21:46 — REGNUM В Нижнем Новгороде по неизвестной причине прерван концерт группы «Машина времени». К зданию ДК ГАЗ, в котором проходит мероприятие, стянуты службы экстренного реагирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время посетителей мероприятия вывели на улицу, не дав даже одеться. Здание ДК обследуют кинологи с собаками.
Информация о причинах принятия экстренных мер уточняется. Пока не ясно, будет ли концерт продолжен. Посетители не расходятся, ожидая окончания проверки.
По предварительной версии, правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе в здании.
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