Антитеррор по-нижегородски: полиция прервала концерт «Машины времени»

Нижний Новгород, , 21:46 — REGNUM В Нижнем Новгороде по неизвестной причине прерван концерт группы «Машина времени». К зданию ДК ГАЗ, в котором проходит мероприятие, стянуты службы экстренного реагирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время посетителей мероприятия вывели на улицу, не дав даже одеться. Здание ДК обследуют кинологи с собаками.

Информация о причинах принятия экстренных мер уточняется. Пока не ясно, будет ли концерт продолжен. Посетители не расходятся, ожидая окончания проверки.

По предварительной версии, правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе в здании.