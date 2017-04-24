На севере Таиланда изъяли около 1 млн таблеток метамфетамина

Бангкок, , 21:11 — REGNUM В северной тайской провинции Чианграй задержаны двое подозреваемых, изъято около 1 млн таблеток метамфетамина, 24 апреля сообщает Bangkok Post.

Задержанные планировали транспортировать партию таблеток метамфетамина в южную провинцию Сонгкхла, заявил генерал-лейтенант полиции Танай Апичатсани.

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Наркотики находились в грузовом автомобиле, полицейские обнаружили 10 мешков, содержащих 500 пакетов с 1 млн таблеток метамфетамина.

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Напомним, 24 апреля полиция провинции Чумпхон сообщила о задержании шести подозреваемых и изъятии 496 тыс. таблеток метамфетамина. Наркотики направлялись в провинцию Пхаттхалунг.

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