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В Грузии арестованы два организатора беспорядков в Батуми

Происшествия

Лидеры ЕНД выразили готовность защищать права бывшего соратника по партии

Тбилиси, 24 апреля 2017, 20:59 — REGNUM  В Грузии арестованы два организатора беспорядков в Батуми, сообщила телекомпания «Имеди» со ссылкой на МВД Грузии. По информации телекомпании, бывший член ЕНД Ираклий Чхвиркия и руководитель неправительственной организации «Центр по борьбе с коррупцией» были задержаны сотрудниками департамента детективов полиции Аджарской автономной республики на основании решения Батумского городского суда.

Они обвиняются «в организации или руководстве групповыми действиями, сопровождающимися насилием, погромами, повреждением или уничтожением чужих вещей, применением оружия, сопротивлением представителям власти с применением оружия или нападением на них» — согласно статье 225, часть первая УК Грузии.

Ираклий Чхвиркия, который в тот период был еще членом ЕНД, в ночь на 12 марта, во время акции протеста в Батуми выдвинул властям ряд ультиматумов, среди которых была отстава начальника патрульной полиции Батуми. 13 марта решением ЕНД он был отчислен из рядов партии за нарушение партийного распорядка.

На арест Чхвиркия откликнулись представители Единого национального движения, которые заявили, что до конца готовы защищать своего бывшего соратника. Они обвинили «режим Иванишвили» в политически мотивированных преследованиях граждан, а выдвинутое Ираклию Чхвиркия обвинение назвали абсурдным.

«Ясно, что режим новой волной репрессий пытается прикрыть свое тяжелейшее преступление. Ираклий Чхвиркия был исключен из партии за нарушение партийного распорядка, но одно дело — партийное дисциплинарное нарушение, и другое — тяжкое уголовное преступление, в котором его обвиняет прокуратура Иванишвили. Не следует забывать, что высокопоставленные должностные лица правительства с первого дня пытались политизировать эти события и использовать их против оппозиции. ЕНД будет защищать права Ираклия Чхвиркия», — говорится в специальном заявлении партии.

Акции протеста в Батуми начались 11 марта после того, как сотрудники полиции оштрафовали нескольких водителей за нарушение правил парковки. Постепенно масштабы протеста выросли и приняли неуправлямый характер. Ситуацией воспользовались местные представители ЕНД, которые стали выдвигать политические требования. Происходившее в ночь с 11 на 12 марта в Батуми глава МВД Грузии расценил как акты вандализма.

Первоначально по фактам беспорядков в Батуми были задержаны 75 человек, большинство из которых освободили после уплаты штрафов. В отношении 18 задержанных возбуждено уголовное дело, и они остаются в заключении.

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Беспорядки в Батуми
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