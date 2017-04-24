В Таиланде изъяли 496 тысяч таблеток метамфетамина

Бангкок, , 20:17 — REGNUM Правоохранительные органы Таиланда изъяли около 496 тыс. таблеток метамфетамина и задержали шесть подозреваемых, 24 апреля сообщает Bangkok Post.

Изъятие наркотиков произошло в провинции Чумпхон. На одном из контрольно-пропускных пунктов полицейские остановили автомобиль Honda для проверки документов, заявил генерал-лейтенант полиции Теза Сиривато. В машине находились двое мужчин.

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Пока полицейские проверяли водительские права, машина сорвалась с места и скрылась на плантации масличных пальм. Позднее сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль, в нем находилось 248 пакетов с 496 тыс. таблеток метамфетамина. Задержанные признались, что получили около $14 тыс. за доставку наркотиков в провинцию Пхаттхалунг. Позднее были задержаны их соучастники.

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Напомним, месяц назад в северной тайской провинции Лампанг изъяли 1 млн 100 тыс. таблеток метамфетамина. Наркотики находились в грузовом автомобиле в трех 200-литровых пластиковых контейнерах.

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