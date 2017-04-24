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Кадыров: с начала 2017 года в Чечне уничтожено 16 боевиков

Происшествия

Силовики Чечни подвели итоги работы за первый квартал 2017 года

В МВД по ЧР прошла коллегия по подведению итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за 1 квартал 2017 года
Иллюстрация: Мвд.рф
В МВД по ЧР прошла коллегия по подведению итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за 1 квартал 2017 года

Грозный, 24 апреля 2017, 19:11 — REGNUM  В Чечне за три месяца 2017 года уничтожены 16 боевиков, в том числе два главаря бандргупп. Задержано более 50 участников и пособников бандподполья. Об этом в ходе коллегии по подведению итогов за 1 квартал 2017 года заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Работу сотрудников органов внутренних дел глава республики оценил высоко, отметив, что они достойно несут свою службу и справляются со всеми поставленными задачами, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе главы региона.

По словам начальника штаба МВД по Чечне Мохмад-Эмина Джамалдаева, среди задержанных на территории региона в течение трех месяцев 2017 года 37 участников бандподполья, 14 пособников боевиков, один главарь бангруппы. Еще восемь человек склонены к явке с повинной.

Кроме этого, по данным МВД, с начала 2017 года в Чечне было обнаружено и ликвидировано 11 схронов боевиков с оружием и боеприпасами. В них находилось 53 единицы огнестрельного оружия, около четырех тысяч различных боеприпасов, 34 снаряда, 30 мин, фугасов, 57 гранат и ВОГ, три самодельных взрывных устройства и более 31 кг взрывчатых веществ.

За этот период было раскрыто три преступления экстремистской направленности.

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Кадыров: В Чечне ликвидировали трех боевиков

Напомним, в Чечне в 2017 году боевики совершили несколько преступных вылазок. 11 января в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района в ходе спецоперации были ликвидированы четверо боевиков, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Один участник бандгруппы был взят живым, ещё одному удалось скрыться.

30 января в Шали были уничтожены трое боевиков, которые открыли огонь по сотрудникам полиции и бросили гранату в ответ на просьбу предоставить документы. Погибли два полицейских и два мирных жителя. Как было установлено, нападавшими руководил вербовщик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии.

23 марта группа боевиков напала на контрольно-пропускной пункт полка Нацгвардии в Чечне. Шесть военнослужащих погибли, трое — ранены. В бою были уничтожены шестеро бандитов.

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Боевики в Чечне
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