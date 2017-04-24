Понедельник, 24 Апреля 2017 года
19:57:58 МСК

Появилось видео убийства сотрудников ООН в Конго

Происшествия

Сотрудники ООН были похищены в центральном районе Конго в марте текущего года

Киншаса, 24 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  В распоряжение правительства Демократической Республики Конго попало видео убийства двух сотрудников ООН, пропавших в марте этого года, 24 апреля сообщает Associated Press.

Пятиминутный видеоролик был снят на камеру мобильного телефона. Молодые люди, похитившие сотрудников ООН, заявили, что принадлежат к группировке Камвина Нсапу.

Читайте также: ООН: В Конго обнаружены еще 17 массовых захоронений

Напомним, гражданин США Майкл Шарп, жительница Швеции Зайда Каталан и их переводчик, гражданин Конго, Бету Тсинтела пропали в центральном районе Конго 12 марта. Их тела были обнаружены через две недели.

Читайте также: ООН сообщила об освобождении сотрудников, захваченных беженцами в Конго

В августе 2016 года правительственные войска ликвидировали лидера племенной группы Камвина Нсапу, после чего прокатилась волна столкновений между представителями данной племенной группы и правительственными службами безопасности Конго. В данный момент в результате столкновений погибли более 400 человек, число перемещенных лиц оценивается в 200 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конго задержали двух подозреваемых в убийстве сотрудников ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Конго
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
ещё главное