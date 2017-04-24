Появилось видео убийства сотрудников ООН в Конго

Киншаса, , 19:01 — REGNUM В распоряжение правительства Демократической Республики Конго попало видео убийства двух сотрудников ООН, пропавших в марте этого года, 24 апреля сообщает Associated Press.

Пятиминутный видеоролик был снят на камеру мобильного телефона. Молодые люди, похитившие сотрудников ООН, заявили, что принадлежат к группировке Камвина Нсапу.

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Напомним, гражданин США Майкл Шарп, жительница Швеции Зайда Каталан и их переводчик, гражданин Конго, Бету Тсинтела пропали в центральном районе Конго 12 марта. Их тела были обнаружены через две недели.

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В августе 2016 года правительственные войска ликвидировали лидера племенной группы Камвина Нсапу, после чего прокатилась волна столкновений между представителями данной племенной группы и правительственными службами безопасности Конго. В данный момент в результате столкновений погибли более 400 человек, число перемещенных лиц оценивается в 200 тыс. человек.

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