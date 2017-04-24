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В Чувашии преступность снизилась на 23,8%. Растёт мошенничество

Происшествия

Данные первого квартала 2017 года

Чебоксары, 24 апреля 2017, 18:54 — REGNUM  В Чувашии в первом квартале 2017 года существенно снизилась регистрируемая преступность — на 23,8%. Продолжилась тенденция роста раскрываемости преступлений (с 65% до 72,3%). На 40% снизилось количество нераскрытых преступлений. По данному показателю динамики МВД по Чувашии входит в десятку в стране. По раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, которая составила 77,9%, Чувашия — на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные озвучил на коллегии заместитель министра внутренних дел республики Леонид Вакс, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Сократилось число абсолютного большинства видов преступных деяний, в том числе убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, вымогательств, краж, неправомерных завладений автотранспортными средствами. На 38,8% снизился уровень подростковой преступности. На 22% — число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на 19% — лицами, ранее совершавшими преступные деяния.

Возросла выявляемость преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков (со 113 до 191). Число раскрытых наркопреступлений выросло на 73% (с 71 до 123).

Задержаны 167 разыскиваемых преступников, установлено местонахождение 15 без вести пропавших лиц. Тем самым общий остаток розыска сократился на 16%.

Осталось стабильным состояние аварийности. На 5,7% сократилось общее количество ДТП, снизилось число погибших (-2,9%) и раненых (-14,3%) в них лиц. При этом возросла эффективность административной практики (+42,5%).

В то же время продолжилась негативная тенденция увеличения числа зарегистрированных мошенничеств (+4,6%). Больше половины из них (279 из 475) совершены бесконтактным способом.

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Мошенничества
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