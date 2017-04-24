Поножовщина в чувашском кафе из-за музыки: пострадавший выжил

Чебоксары, , 18:18 — REGNUM Поножовщина в кафе в Новочебоксарске закончилась госпитализацией одного из посетителей и уголовным делом. 46-летнему новочебоксарцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл в круглосуточном кафе в Новочебоксарске в ночь на 19 апреля. В кафе гуляла компания, которая пыталась заказать музыку за чужой счёт. В данном случае за счёт одинокого посетителя, который, по мнению подвыпившей компании, и должен был опускать деньги в музыкальный автомат. 28-летний посетитель не согласился с этим, за что и получил удар ножом в область шеи в ходе потасовки. Только своевременная госпитализация позволила пострадавшему выжить: у него была повреждена трахея.

Остальные посетители кафе не пострадали, отметил Дмитриев.

Орудие преступления изъято.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе: медицинская и биологическая.

Подозреваемый задержан, он арестован.