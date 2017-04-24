В Ингушетии заключен под стражу похититель невесты

Магас, , 18:06 — REGNUM В Ингушетии задержан по подозрению в похищении девушки 20-летний местный житель. По ходатайству следствия его заключили под стражу. Об этом ИА REGNUM 24 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в дом 19-летней жертвы вместе со своими подельниками и силой умыкнул ее из родительского дома с целью вступления в брак. Это похищение было не первым — до этого горе-жених дважды похищал девушку, но в тех случаях он был вынужден вернуть ее домой. Возвратил он невесту и на этот раз, правда, уже после того, как дело приобрело широкий общественный резонанс и о краже узнали власти республики. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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«Красть невесту — не по-мусульмански!»

Как сообщало ИА REGNUM, 19-летняя девушка Т. Полонкоева была похищена 8 апреля в селении Кантышево Назрановского района. Похитителем оказался молодой человек из рода Евлоевых, который намеревался на ней жениться. Он, вопреки желанию девушки и сопротивлению ее родных, проник в ее дом вместе с группой «кунаков влюбленного джигита» и умыкнул невесту. При этом ее родственники при сопротивлении получили травмы и вынуждены были обратиться в больницу. Девушку и ее похитителей объявили в розыск после того, как в дело вмешался глава республики Юнус-Бек Евкуров.

12 апреля похищенную вернули домой. Конфликт между семействами Евлоевых и Полонкоевых удалось предотвратить.

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