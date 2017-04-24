Тверского педофила-насильника отправят в колонию на 18 лет

Тверь, , 18:02 — REGNUM 59-летний житель Твери признан виновным в изнасиловании маленькой девочки, которое было совершено еще в 2005 году. Теперь мужчине ближайшие 18 лет предстоит провести в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 24 апреля.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, соединенные с угрозой убийством»).

Как установлено судом и следствием, 2 июля 2005 года, около одного из домов по Ремесленному проезду города Твери, подсудимый совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении маленькой девочки.

Установить подозреваемого по уголовному делу, которое длительное дело оставалось нераскрытым, удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе: при проверке по федеральной базе данных информации установлено совпадение с генетическим профилем ранее неоднократно осужденного за совершение аналогичных преступлений мужчины 1957 года рождения, без определенного места жительства.

1 декабря 2016 года в ходе проведенных сотрудниками Следственного комитета и ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Тверской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.