Понедельник, 24 Апреля 2017 года
18:27:41 МСК

Тверского педофила-насильника отправят в колонию на 18 лет

Происшествия

Суд вынес решение по резонансному преступлению, совершенному 12 лет назад

Тверь, 24 апреля 2017, 18:02 — REGNUM  59-летний житель Твери признан виновным в изнасиловании маленькой девочки, которое было совершено еще в 2005 году. Теперь мужчине ближайшие 18 лет предстоит провести в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 24 апреля.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, соединенные с угрозой убийством»).

Как установлено судом и следствием, 2 июля 2005 года, около одного из домов по Ремесленному проезду города Твери, подсудимый совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении маленькой девочки.

Установить подозреваемого по уголовному делу, которое длительное дело оставалось нераскрытым, удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе: при проверке по федеральной базе данных информации установлено совпадение с генетическим профилем ранее неоднократно осужденного за совершение аналогичных преступлений мужчины 1957 года рождения, без определенного места жительства.

1 декабря 2016 года в ходе проведенных сотрудниками Следственного комитета и ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Тверской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное